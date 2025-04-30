Аварія сталася вночі 30 квітня у Сваляві

Вночі 30 квітня сталася аварія на вул. Верховинській у Сваляві. Внаслідок ДТП загинув водій Audi A6, його пасажира госпіталізували.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, водій не впорався з керуванням і автівка, з’їхавши з дороги, перекинулася набік.

«29-річний пасажир зумів самостійно вибратися з автомобіля до прибуття екстрених служб. Його транспортовано до лікувального закладу», – зазначили в ДСНС.

Водій Audi A6 загинув на місці. Рятувальники деблокували його тіло з понівеченого кузова за допомогою спеціального обладнання.

У поліції Закарпатської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті поетрпілого). У справі призначать експертні дослідження, за висновками яких поліцейські встановлять усі об’єктивні причини ДТП.