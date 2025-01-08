Трагедія сталася у селі Яблунівка Хустського району

Трагедія сталася у селі Яблунівка Хустського району. 64-річна жителька села вчинила самогубство, підпаливши себе. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 8 січня, подія сталася напередодні на вулиці Олекси Довбуша у селі Яблунівка Вишківської громади.

«7 січня надійшло повідомлення про випадок самогубства шляхом самоспалення у Хустському районі. Внаслідок події загинула жінка, 1960 року народження. Рятувальники на місце події не залучались», – інформують в ДСНС.

Обставини інциденту наразі невідомі. У поліції Закарпатської області відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «самогубство».