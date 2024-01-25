У знеструмлених населених пунктах працюють ремонтні бригади

Станом на ранок, 25 січня, внаслідок снігопадів та налипання мокрого снігу у трьох районах Закарпаття частково відключені від електропостачання 20 населених пунктів.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, у Хустському районі знеструмлені Вільшани, Драгово, Забереж, Забрідь, Кічерели, Копашново, Поляна, Становець, Вишково, Ракош, Яблунівка, Вертеп, Рокосово, Боронява, Хуст, у Тячівському районі – Теребля, а а Рахівському – Великий Бичків, Косівська Поляна, Луг і Луги.

«В усіх населених пунктах працюють ремонтні бригади, які відновлюють електропостачання. Залучені всі необхідні сили та засоби», – написав у Facebook Віктор Микита.

У Закарпатській ОДА наголосили, що мешканці знеструмлених населених пунктів можуть зігрітися, підзарядити телефони й підключитися до інтернету у пунктах незламності.