Аварія сталася в селищі Буштино Тячівського району

Смертельна аварія сталася 29 жовтня близько 12:30 в селищі Буштино Тячівського району. Після зіткнення з вантажівкою загинули водій та пасажирка мікроавтобуса. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатській області, 56-річний мешканець села Тересва, керуючи автомобілем Ford, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes під керуванням 23-річного мешканця Хуста.

«Водій мікроавтобуса та його 46-річна пасажирка загинули на місці ДТП. Крім цього, до лікарні госпіталізували і мешканку села Іза Хустського району», – інформують правоохоронці.

Водій вантажівки за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.