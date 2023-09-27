Досудове розслідування у справі триває

У середу вночі, 27 вересня, на Закарпатті трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з деревом загинув 31-річний водій ВАЗ-1102. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Автопригода трапилась між селами Тур’я Ремета та Сімер Ужгородського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 31-річний водій автомобіля марки ВАЗ-1102 рухався по автодорозі у напрямку міста Перечин. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм керманич загинув на місці події.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик поліції. Призначено низку експертних досліджень для встановлення об’єктивних обставин за яких трапилася аварія.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.