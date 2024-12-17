Аварія сталася у Сваляві 2 квітня 2024 року

Свалявський районний суд визнав винним 21-річного Юрія Сокача винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула 76-річна жителька Сваляви, водієві мікроавтобуса призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на два роки умовного.

Вирок винесли 10 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася у Сваляві 2 квітня. Житель села Голубине Юрій Сокач, здаючи назад на мікроавтобусі Ford, збив 76-річну жінку. Від численних травм пенсіонерка померла на місці ДТП.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і сказав, що компенсував родині загиблої завдану шкоду. У свою чергу, потерпіла пояснила, що не має претензій до обвинуваченого та просила суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Едіта Вінер визнала Юрія Сокача винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на два роки умовного. Засуджений має сплатити 13,8 тис. грн за проведення експертиз.