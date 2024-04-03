Водій за кермом був тверезий

Смертельна аварія у Сваляві сталася 2 квітня близько 11:00. 21-річний водій мікроавтобуса Ford збив 76-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 3 квітня, житель села Голубине збив пенсіонерку, коли здавав назад.

«21-річний водій мікроавтобуса Ford, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на 76-річну жительку Сваляви, яка проходила поруч. Остання від отриманих травм померла на місці події», – інформують у поліції.

Правоохоронці помістили автомобіль на арештмайданчик та відкрили кримінальну справу

Водій за кермом був тверезий. Правоохоронці помістили автомобіль на арештмайданчик та відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.