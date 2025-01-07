Аварія сталася ввечері 15 січня 2020 року у селі Фанчиково Берегівського району

Виноградівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Юрія Естінка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельний наїзд на 56-річну жительку села Фанчиково водієві призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Вирок винесли 30 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася ввечері 15 січня 2020 року у селі Фанчиково на Закарпатті. Юрій Естінко на Fiat Doblo збив місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і пояснив, що їхав зі швидкістю 40 км/год із ввімкненим ближнім світлом фар. Вулиця не освітлювалася і він не помітив пішохідку, яка була в чорному одязі.

Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП

Суд звернув особливу увагу на те, що на одязі загиблої не було світловідбиваючих засобів, а також врахував, що обвинувачений відшкодував потерпілим завдану шкоду і вони не мають до нього претензій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав Юрія Естінка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 4 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.