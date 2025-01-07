На Закарпатті водій уник покарання за смертельний наїзд на жительку села
Суд звернув увагу на те, що на одязі загиблої не було світловідбиваючих засобів
Виноградівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Юрія Естінка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельний наїзд на 56-річну жительку села Фанчиково водієві призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.
Вирок винесли 30 грудня. Йдеться про аварію, яка сталася ввечері 15 січня 2020 року у селі Фанчиково на Закарпатті. Юрій Естінко на Fiat Doblo збив місцеву мешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.
Під час судового засідання водій визнав свою вину і пояснив, що їхав зі швидкістю 40 км/год із ввімкненим ближнім світлом фар. Вулиця не освітлювалася і він не помітив пішохідку, яка була в чорному одязі.
Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП
Суд звернув особливу увагу на те, що на одязі загиблої не було світловідбиваючих засобів, а також врахував, що обвинувачений відшкодував потерпілим завдану шкоду і вони не мають до нього претензій.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав Юрія Естінка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 4 роки ув’язнення без позбавлення права керувати автомобілями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.