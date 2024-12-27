Засуджений має компенсувати родині загиблої дівчинки понад 650 тис. грн завданої шкоди

Хустський районний суд визнав керуючого магазином «Фокстрот» Артема Попика винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула неповнолітня велосипедистка, закарпатцю призначили 2 роки умовного терміну. Засуджений має компенсувати родині загиблої дівчинки понад 650 тис. грн завданої шкоди.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 17 грудня, аварія сталася в обід 17 липня 2020 року у селі Кривий Хустського району. Артем Попик на ВАЗ 2104 виїхав на зустрічну смугу і збив велосипедистку. Від отриманих травм неповнолітня померла в лікарні наступного дня.

Під час судового засідання водій розкаявся у скоєному і сказав, що під час перебування потерпілої у лікарні передав її батькам 10 тис. грн, однак після смерті дитини вони відмовилися від будь-якої допомоги. Останні заявили суду цивільний позов про відшкодування обвинуваченим 1,5 млн грн завданої їм моральної шкоди та витрат на правничу допомогу.

Суд також врахував позитивну характеристику Артема Попика, який керує магазином «Фокстрот» у Хусті і те, що він не стоїть на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Кемінь визнав закарпатця винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої і присудив йому 2 роки умовного терміну. Також Артем Попик має компенсувати родині загиблої дівчинки понад 650 тис. грн завданої шкоди.