Аварія сталася на вулиці Зеленій в Мукачеві ввечері 2 грудня 2023 року

Мукачівський міськрайонний суд визнав винною 22-річну продавчиню магазину Василину Скальник у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За смертельний наїзд на лежачого на дорозі в Мукачеві чоловіка, водійці призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 листопада, аварія сталася на вулиці Зеленій в Мукачеві ввечері 2 грудня 2023 року. Василина Скальник на Opel Zefira переїхала 47-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Внаслідок отриманих травм, він загинув на місці.

Під час судового засідання водійка визнала свою вину і пояснила, що їхала зі швидкістю 30 км/год. На вулиці було темно і йшов дощ. Під час повороту її авто занесло і вона почула сильний удар. Коли відкрила двері, то побачила, що під її машиною лежав чоловік. Обвинувачена одразу викликала «швидку допомогу» та поліцію.

Василина Скальник відшкодувала потерпілій завдану матеріальну та моральну шкоду і попросила суд суворо її не карати та не позбавляти права керувати автомобілем, оскільки вона офіційно працює в магазинах та допомагає потерпілій утримувати її дітей. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченої, відсутність судимості, і те, що вона не стоїть на обліках у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Іваненко визнала Василину Скальник винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого і призначила їй 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.