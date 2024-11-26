Смертельна ДТП сталася у Рахові у вересні 2018 року

Рахівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Миколу Горана у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії в Рахові, в якій загинув мотоцикліст, водієві вантажівки призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 листопада, смертельна ДТП сталася у Рахові у вересні 2018 року. Микола Горан віз дрова на ГАЗ-66 і під час повороту на СТО зіткнувся з мотоциклом Honda. Внаслідок аварії мотоцикліст загинув, в його пасажирка отримала важкі травми.

Під час судового засідання Микола Горан сказав, що в аварії винуваті обоє водіїв. Перед поворотом він пропустив два автомобілі, однак не помітив мотоцикліста, який на швидкості врізався у нього. Суд також врахував, що загиблий керував незареєстрованим мотоциклом без шолома і те, що обвинувачений демобілізований з лав ЗСУ, працює волонтером і має на утриманні неповнолітню дитину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук визнав Миколу Горана винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.