У Закарпатській області запустили цифрове телебачення, яке навіть за умови дуже низької якості інтернет-зв’язку може транслювати усі основні українські телевізійні канали. Цифрове ТБ має назву «Русскій воєнний корабль…» із адресою rkin.tv, відкривається у будь-якому браузері та на будь-якому пристрої з підключенням до інтернету. Канал доступний не тільки на території Закарпаття, а й по всій Україні та закордоном. Ініціативу реалізували відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації військової адміністрації спільно із закарпатськими ІТ-розробниками та фахівцями «ОмегаТВ».

Як під час брифінгу повідомив заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Пацкан, наразі на території області інтернет і мобільний зв’язок працюють добре, однак, на випадок загроз, на Закарпатті готують окрему мережу, яка не буде стосуватися загальної. Крім того, представники «ОмегаТВ» уже створили для мешканців області цифрове телебачення із доступом до всіх основних українських телеканалів.

«Адресу rkin.tv, можна вводити у будь-якому браузері та на будь-якому пристрої – телефон, планшет, комп’ютер. Ми спеціально зробили веб-версію, яка не вимагає встановлення жодних додатків. Ця система розгорнута як абсолютно незалежна від Києва і центральних наших потужностей мовлення в Ужгороді та Закарпатті. Під час війни багато ліній зв’язку можуть бути пошкоджені і ті, які залишилися, вони є дуже перевантажені. Заради цього ми зробили незалежну лінію на Закарпатті. У першу чергу – для місцевого населення, а також rkin.tv працює всюди, по всьому світу», – розповів Вадим Алімов, співвласник «ОмегаТВ».

За його словами, на rkin.tv є доступ до всіх основних українських телеканалів, крім того, створений ресурс із радіо, який транслює ефір без картинки. Він передає тільки звук і працює навіть в умовах дуже поганого інтернету. Всі інші канали – транслюються у хорошій якості.

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