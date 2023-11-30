Наркоторговця затримали на гарячому

Поліція затримала 43-річного закарпатця під час збуту метамфетаміну на підприємстві у Чопі, де він працює. Вдома у нього теж знайшли наркотики. Чоловіка відправили в СІЗО.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 30 листопада, зустрічі своїм клієнтам раніше судимий мешканець села Ключарки призначав безпосередньо за місцем роботи. Там закарпатець зберігав і наркотики.

«Співробітники кримінальної поліції впіймали фігуранта «на гарячому» – одразу після збуту наркотиків черговому клієнту. За місцем роботи зловмисника слідчі, за силової підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД», провели обшуки та виявили згортки з метамфетаміном та пакунки з марихуаною», – інформують у поліції.

Поліцейські провели обшуки вдома у наркоторговця, де також знайшли метамфетамін. Чоловіка відправили до ізолятора тимчасового тримання. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.