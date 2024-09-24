За хабарництво комбату та його підлеглому загрожує до 10 років ув’язнення

На Закарпатті затримали 36-річного командира батальйону, який за посередництва 24-річного солдата намагався за 5 тис. доларів хабара перевести кількох військовослужбовців у тилову частину на території регіону. Обох учасників схеми арештували.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 24 вересня, включення підлеглого до переліку військовослужбовців, які залишаються для подальшої служби на території Закарпаття, комбат оцінив у 1,3 тис. доларів. За переведення в тил кількох військових підполковник запропонував своєму керівництву 5 тис. доларів.

«Солдата-посередника викрито після отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів, а його керівника – під час передачі 5 000 доларів хабара. Обох підозрюваних затримано», – інформують у прокуратурі.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці перевіряють причетність до корупційної схеми інших осіб. За хабарництво комбату та його підлеглому загрожує до 10 років ув’язнення.