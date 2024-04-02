Закарпатця вже затримували у 2023 році за виправдовування дій російських військових в Україні

СБУ викрила провокатора із Закарпаття, який погрожував послідовникам хасидського руху на Закарпатті. У дописах на своїх сторінках у Facebook та TikTok він розповідав про ненависть до представників юдейської громади, а також розповідав про способи фізичної розправи над ними.

Правоохоронці імені підозрюваного не називають, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про відомого скандальними та провокаційними акціями на Закарпатті Івана Данацка. Його вже затримували у березні 2023 року за виправдовування дій російських військових в Україні.

Як повідомили в Управлінні СБУ України в Закарпатській області 2 квітня, тоді суд не обрав провокатору запобіжний захід у виді тримання під вартою.

«Тож фігурант продовжив свою підривну діяльність на користь країни-агресора, закликаючи до релігійної ненависті. Провокаційними заявами він намагався дестабілізувати внутрішню ситуацію у прикордонному регіоні та штучно зіпсувати імідж України на міжнародній арені. У деструктивному контенті зловмисник “обґрунтовував” свою ненависть до представників іудейської громади, а також розповідав про “способи” фізичної розправи над ними», – інформують в СБУ.

Івану Данацку повідомили про підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Йому загрожує до 5 років тюрми.