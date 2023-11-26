Наразі щодо маси транспорту на мосту запровадили обмеження до 3,5 тонни

У Закарпатській області завершилося будівництво модульного мосту через річку Тересва. Переправа дорогою «Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів» функціонуватиме цілодобово з обмеженням маси транспорту до 3,5 тонн, повідомив у неділю, 26 листопада, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Міст довжиною 226,7 погонного метра має нормативне навантаження до 40 тонн. Попри це, наразі щодо маси транспорту запровадили обмеження до 3,5 тонни.

«Незабаром після завершення окремих робіт проїзд транспорту буде дозволено у штатному режимі з обмеженням маси транспортних засобів до 40 тонн», – повідомив Віктор Микита.

Модульний міст є критично важливою точкою Закарпаття, оскільки перебуває на трасі Н-09 «Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів» та сполучає три області. За словами голови ОВА, міст функціонуватиме безперебійно, без впливу зміни рівня води у Тересві.

Нагадаємо, 24 липня на мосту через річку Тересва стався обвал – під час руху автомобілів провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто. Внаслідок інциденту постраждало четверо людей. Міст закрили, а через річку зробили насипну переправу.

Наприкінці жовтня тимчасову переправу через Тересву змило водою. Через два дні її оперативно відновили, і вона діяла до відкриття модульного мосту.