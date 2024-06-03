Подія сталася у лісі біля села Жорнава Ужгородського району

У лісі біля села Жорнава Ужгородського району змія вкусила 8-річну дитину та її бабусю. Внаслідок укусу у дівчинки стався анафілактичний шок і її разом з жінкою госпіталізували.

Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги 3 червня, після укусу змії мешканкі Жорнави одразу звернулися до фельдшерки місцевого ФАПу Тетяни Васильняк, яка разом з колегою Павлом Дранчаком до приїзду «швидкої» надали постраждалим невідкладну допомогу.

«У дівчинки розвинувся анафілактичний шок і стан погіршувався. Однак медикам вдалося стабілізувати її. Обох постраждалих транспортовано до медичних закладів Ужгорода», – розповіли у «швидкій».

З початку травня від укусів змій постраждали 10 закарпатців. Лікарі нагадують, що в цих випадках потрібно негайно викликати «швидку», адже укуси гадюки особливо небезпечні для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.