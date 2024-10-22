На трьох перегонах Хмельницького району тимчасово перекриють рух через ремонтно-колійні роботи. Про це повідомила 22 жовтня Хмельницька міська рада з посиланням на інформацію Регіональної філії «Південно-Західної залізниці».

Зокрема, йдеться про такі залізничні переїзди:

1224 км перегону Хмельницький – Гречани (вул. І. Франка). Рух автотранспорту обмежать 23 жовтня з 7:00 до 20:00. Об’їзд – через шляхопроводи по вул. Трудовій, Грушевського, Кам’янецькій.

1219 км перегону Богданівці – Хмельницький (вул. Героїв АТО). Рух автотранспорту обмежать з 7:00 25 жовтня до 19:00 3 листопада. Об’їзд - через Вінницьке шосе (М12), шляхопровід по вул. Трудовій.

1220 км ст. Хмельницький (вул. Якова Гальчевського). Обмеження руху відбудеться з 07:00 26 жовтня до 19:00 4 листопада. Об'їзд – через шляхопровід по вул. Трудовій.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі міськради, на вказаних ділянках проводитимуть ремонтно-колійні роботи.