У четвер вранці, 29 червня, на залізничному вокзалі у місті Самбір на Львівщині жінка потрапила під поїзд. Від отриманих травм вона загинула.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, трагічний інцидент трапився близько 6:30 на залізничному вокзалі в Самборі. Жінка, віком близько 40 років, потрапила під поїзд.

У результаті жінка отримала несумісні з життям травми та померла до приїзду медиків «швидкої».

Особу загиблої та причини трагедії встановлюють правоохоронці.