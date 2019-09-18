На Запоріжжі невідомі розстріляли заступника голови територіальної громади

Коли Кириллов вже лежав на землі, зловмисник здійснив ще кілька пострілів впритул

У середу, 18 вересня, у селищі Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об’єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, 42-річного чиновника розстріляли з автомата біля входу в будівлю селищної ради. Коли Кирилов вже лежав на землі, зловмисник добив його, здійснивши ще кілька пострілів впритул.

Зазначається, що після вбивства злочинці, які ховали обличчя за масками, втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos. Згодом правоохоронці знайшли автомобіль спаленим, а неподалік від нього знайшли зброю, з якої, ймовірно, було вбито чиновника.

Прес-служба поліції Запорізької області ситуацію поки що не коментувала.

Вбитий був заступником глави ОТГ з питань діяльності виконавчих органів. В електронній декларації за 2018 рік вказано, що Кирилов також відповідав за напрямок гуманітарної і соціальної політики. До цього він був місцевим депутатом. загиблий був одружений і мав двох дітей

Окрім того, чиновиник був главою опікунської ради, займався питаннями малозабезпеченого населення, а також очолював комісію приймання готовності навчальних закладів і вів підприємницьку діяльність.