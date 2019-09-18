У Києві невідомі жорстоко побили заступника голови КМДА

Володимир Слончак також очолює раду холдингу «Київміськбуд»

У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це повідомив «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Лікарям Слончак пояснив, що о 23:30 у під'їзді будинку №16-в на вул. Митрополита Липківського його побили невідомі.

Медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і забої голови.

Водночас у коментарі ЗМІ Слончак не зміг розповісти подробиці нападу і послався на погане самопочуття. Він лише підтвердив сам факт нападу, інформує «Українська правда». «Я в реанімації, вибачте, важко говорити», – повідомив посадовець.

Поліція Києва повідомила, що правоохоронці розпочали розслідування нападу.

«Столичні правоохоронці встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА отримав тілесні ушкодження. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Потерпілого доставили у лікарню для надання необхідної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні прес-служби київської поліції.

Постраждалий є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також є головою наглядової ради будівельної холдингової компанії «Київміськбуд» — великого оператора ринку нерухомості.

Як пише LB.ua, це вже другий напад на посадовця КМДА. Навесні 2017-го під час повернення додому в місто Васильків автомобіль Слончака спочатку почали переслідувати, а потім блокувати. Також по його машині стріляли. Щоб урятуватися від нападників, водій машини заїхав на територію Васильківського відділу поліції на вул. Покровській. Однак зловмисників це не зупинило. Троє людей вийшли з машини і почали стріляти, а також застосували холодну зброю. Унаслідок конфлікту Слончак отримав ножове поранення.