Під час позачергового засідання Верховної Ради в четвер, 18 листопада, в депутата від «Слуги народу» Артема Нагаєвського задимівся пульт для голосування. Відео задимлення опублікував народний депутат від цієї ж партії Олександр Качура. Після інциденту, а також на тлі низької явки, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив засідання достроково.

«Такого турборежиму знову не витримала система “Рада-3”. Пульт депутата Артема Нагаєвського задимівся і почав плавитись. [Депутат] Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння», – написав Качура в описі до відео.

На цьому позачерговому засіданні депутати мали розглянути, зокрема, закони про страхування, про кредитні спілки, щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб, про фінансові послуги та фінансові компанії.

Для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 234 народних депутати. Вони встигли розглянути правки та прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про страхування. Також парламентарі до задимлення у залі встигли розглянути правки до законопроекту про кредитні спілки.

Після перерви у засіданні голова парламенту Руслан Стефанчук поставив законопроект на сигнальне голосування, яке показало, що голосування може не відбутись. Натомість депутати почали скаржитись на те, що у сесійному залі важко працювати через задимленість на пульті.

Зрештою, законопроект про кредитні спілки поставили на голосування – він не набрав голосів для прийняття у другому читанні, його направили на доопрацювання. Потім парламентарі підтримали пропозицію про завершення засідання через «неможливість народним депутатам перебувати у сесійному залі через задимлення», пише «Економічна правда».