Внаслідок обстрілу приватного будинку на Житомирщині загинув чоловік

У селі Грубське на Житомирщині під час обстрілу приватного будинку невідомим загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували в реанімацію, повідомляє управління поліції у Житомирській області.

«Попередньо встановлено, що 8 червня, близько 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилось подружжя, яке відпочивало. Від отриманих травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, отримала вогнепальні поранення та без свідомості доставлена до реанімаційного відділення лікарні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час інциденту в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя, яка не отримала поранень.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до події та інші обставини інциденту.

Нагадаємо, у місті Кременчук на Полтавщині чоловік з вікна багатоповерхівки влаштував стрілянину по поліцейських.