На Золочівщині пенсіонер вчинив самогубство біля цвинтаря

У Золочівському районі на Львівщині виявили обгоріле тіло 68-річного чоловіка. За попередніми висновками, він вчинив самогубство. Як інформує поліція, тіло чоловіка виявили ввечері 14 червня біля кладовища. Ігор Зінкевич уточнив, що випадок трапився у с. Розворяни Золочівського району. Загиблий ‒ місцевий мешканець 1949 року народження. Тіло скерували на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

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