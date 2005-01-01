На Золочівщині пенсіонер вчинив самогубство біля цвинтаря

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:443281

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У Золочівському районі на Львівщині виявили обгоріле тіло 68-річного чоловіка. За попередніми висновками, він вчинив самогубство.

Як інформує поліція, тіло чоловіка виявили ввечері 14 червня біля кладовища. Ігор Зінкевич уточнив, що випадок трапився у с. Розворяни Золочівського району.

Загиблий ‒ місцевий мешканець 1949 року народження. Тіло скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

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