З дев’ятого поверху львівської лікарні викинувся 81-річний чоловік

У вівторок, 12 червня, з вікна комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги викинувся 81-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини, зазначивши, що медзаклад, з якого викинувся чоловік, розташований на вул. Миколайчука.

За попередніми даним, чоловік 1937 року народження викинувся з вікна коридору на 9 поверсі та загинув на місці події. Чоловік є мешканець Львова, у нього була з собою амбулаторна картка, однак останні записи у ній були ще у квітні. Чоловік не перебував на лікуванні у медзакладі.

На місці працюють слідчі, що встановлюють обставини події та мету, з якою чоловік прийшов у лікарню. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом самогубства.