Після падіння з дев’ятого поверху лікарні 81-річний львів’янин ще був живим

Лікарі намагалися врятувати чоловікові життя

СуспільствоМарта Когут, сьогодні, 17:54 7040

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Після падіння з дев’ятого поверху 81-річний чоловік залишився живим. Проте лікарям не вдалося врятувати йому життя. Львів’янин помер у реанімації від тяжких травм грудної клітки та голови.

Сергій Федоренко, заступник головного лікаря, каже: «Була спроба надати допомогу, оскільки там, так сказати, не була тверда поверхня – звичайний металевий дах, який прогнувся. Ймовірність надати допомогу була. Спроба була проведена, вона не завершилася успішно».

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, чоловік вистрибнув із вікна комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. На восьмому поверсі він розбив вікно та приземлився на дах адмінбудівлі.

На підвіконні, з якого стрибнув чоловік, видно сліди черевиків. Тож слідчі схиляються до версії про самогубство. Мотиви поки що невідомі. До того ж чоловік не був пацієнтом лікарні та не мав кого тут провідувати. Що робив у відділенні лікарні – наразі невідомо. Свідків події немає, хоч і трапилась трагедія у коридорі.

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