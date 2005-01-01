На Буковині поліцейські хитрощами врятували самогубця

Патрульний запропонував чоловікові цигарку, а потім схопив за руку

У Чернівецькій області працівники патрульної поліції врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством, вистрибнувши з моста у річку Прут. Про це пише «Молодий буковинець».

Пригода сталася 8 червня 2018 року. Зазначається, що до поліцейських звернулися свідки, котрі повідомили, що на мості, який з’єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, невідомий чоловік намагається стрибнути у річку.

Правоохоронці попросили чоловіка не робити цього, проте він на їхні прохання не реагував.

Тож патрульним довелося діяти хитрощами: один із правоохоронців запропонував чоловікові запальничку, щоб прикурити, після чого схопив його за руку, і, швидко застібнувши кайданки, перетягнув його через поруччя мосту.