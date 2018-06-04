У центрі Києва самогубця стрибнув з моста і потрапив під авто

35-річний чоловік впав зі шляхопроводу і потрапив під автомобіль

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:3211630

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У Києві ввечері 4 червня чоловік вчинив самогубство, зістрибнувши із моста, що веде до скандального вертолітного майданчика, повідомило видання Informator.ua.

Інцидент стався о 21:50. Зістрибнувши зі шляхопроводу, чоловік одразу ж потрапив на дорогу під колеса автомобіля Volkswagen. Тому медикам врятувати його не вдалося, чоловік загинув на місці. Йому було приблизно 35 років.

На шляхопроводі, звідки він стрибнув, знайшли рюкзак з документами. Наразі поліція встановлює причини інциденту.

Видання також зазначило, що вхід на шляхопровід закритий, і як чоловік туди потрапив – невідомо.

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