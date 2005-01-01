В туалеті Волноваського відділу поліції на Донеччині повісився затриманий

У неділю, 3 червня, у Волновасі до відділення поліції для проведення слідчих дій доставили 36-річного чоловіка, якого раніше затримали прикордонники за перевезення наркотиків. Однак згодом його знайшли повішаним у вбиральні будівлі.

За повідомленням обласної поліції, Чоловіка підозрювали у злочині, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків. Його знайшли повішаним у вбиральні адміністративної будівлі поліції.

Перед цим чоловіка зупинили прикордонники під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через контрольний пункт в’їзду/виїзду, після чого його доставили до Волноваського відділу поліції. Про смерть затриманого повідомили прокуратуру. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.