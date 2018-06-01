НАБУ порушило справу проти народного депутата Олександра Вілкула

НАБУ порушило справу проти народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула

У вівторок, 19 червня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України порушило справу проти народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула.

Як стверджується в ухвалі Солом'янського суду Києва, причиною провадження є можливе внесення недостовірних даних до електронної декларації. Справу відкрито ще з лютого 2018 року, проте ухвалу оприлюднено тільки зараз. Ім’я фігуранта справи не розголошується, проте видання «Судовий репортер» стверджує, що мова йдеться про нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула.

Як стверджує НАБУ, народний депутат Олександр Вілкул протягом 2015-2016 років користувався будинком та земельними ділянками в смт Козин Київської області. Йдеться про будинок на 378,7 кв.м. та дві земельні ділянки, зареєстровані на колишню тещу парламентарія - Марію Кондратюк.

Нерухомість в деклараціях депутата відображена не була.