НАБУ відкрило справу проти Федерації футболу України

НАБУ підозрює ФФУ у перевищенні службових повноважень

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження проти ФФУ за підозрою у закупівлі футбольного покриття у власних дочірніх компаній. Про це повідомляє видавництво УНН з посиланням на коментар прес-служби НАБУ.

«Детективами НАБУ, на основі отриманих заяв, у тому числі заяви ГО «Ініціатива майбутнього», про можливі злочини, проведено інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину за статтею 28 ч.2 та ст.364 КК України», - повідомили в прес-службі НАБУ.

Основою для розслідування став ряд журналістських матеріалів в яких стверджувалося, що ФФУ монополізувало ринок штучного футбольного покриття, закуповуючи газон за завищеними цінами. Зокрема журналісти Bihus.Info повідомляли, що список тендерних вимог для закупівлі покриття футбольних полів складався таким чином, щоб підходити тільки під стандарти компанії з красномовною назвою ТОВ «ФФУ Продакшн». Компанія за минулий рік виграла абсолютну більшість тендерів з 300 можливих.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, у Київській області відкрили перший в Україні завод з виробництва штутчного покриття для мультиспортивних майданчиків та професійних футбольних полів.