НАБУ відсторонило своїх детективів, які фігурують в розслідуванні Bihus.Info

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відсторонило від роботи двох детективів, згаданих в розслідуванні журналістів Bihus.Info, на час проведення службового розслідування. Про це, 14 березня, повідомила прес-служба НАБУ на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні йдеться, що таке рішення прийняв директор НАБУ Артем Ситник після консультації з членами Ради громадського контролю та Управління внутрішнього контролю антикорупційного відомства.

«Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами BIHUS.Info. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів. По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість», — повідомив Артем Ситник.

Нагадаємо, що раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де показали корупційну схему розкрадання 250 млн грн в оборонній сфері. Головними фігурантами журналістського розслідування виявився заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олег Гладковський разом зі своїм сином Ігорем Гладковським.

За даними журналістів, Ігор Гладковський разом за своїми «партнерами» у 2015 році організував постачання контрабандних російських деталей для української військової техніки. Якість поставлених деталей не перевірялася і до України міг потрапити простий металевий металобрухт. Контрабанду відмивали через державні оборонні фірми, яку купували ці деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною у декілька разів.

В останній частині журналістського розслідування Bihus.Info йдеться, що ГПУ, військова прокуратура, СБУ, фіскальна служба та НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження щодо тіньових схем навколо «Укроборонпрому» та брали хабарі за їх закриття.