Начальник міграційної служби Кам’янка-Бузького району може уникнути штрафу за нетверезе водіння

Понад місяць тому керівник Державної міграційної служби у Кам’янка-Бузькому районі створив на дорозі аварійну ситуацію. Правоохоронці зафіксували тоді у нього 0,4 проміле алкоголю в крові. Проте судові адвокати посадовця надали довідку, у якій була зафіксована допустима норма алкоголю ‒ 0,2 проміле.

Начальником Кам’янка-Бузької ДМС працює Володимир Шкраба. За словами свідка події Ярини Перун, автомобіль, у якому за кермом перебував посадовець, виїхав на головну дорогу: «Замість того, щоб зайняти свою смугу, він виїжджає на нашу смугу, і ми ось тут виїжджаємо на тротуар, для того, щоб уникнути лобового зіткнення. Ми подивились в дзеркало заднього виду і побачили, що автомобіль просто їде зиґзаґом».

Ярина Перун була пасажиркою у тому автомобілі, який уникав аварії. За кермом був її знайомий, працівник прокуратури, який від коментарів відмовився. Каже, що вони із водієм вирішили наздогнати та зупинити порушника. Згадує: «Від нього було чути різкий запах алкоголю, його поведінка була явно не адекватною, він вийшов з автомобіля, і пішов до тротуару, по траєкторії руху: він рухався зиґзаґом просто».

Ярина одразу викликала поліцію. А поки вони їхали, водій БМВ намагався втримати Володимира Шкрабу на місці. Та він таки втік. Поїхав у лікарню знімати начебто побої. Там його поліцейські і знайшли і змусили пройти експертизу. Андрій Гарасіка, начальник сектору патрульної поліції у Кам’янці-Бузькій, каже: «Було встановлено, хто керував даним автомобілем і на даного водія був складений протокол за статтею 130 ч. 1 ‒ керування в стані алкогольного сп’яніння. Показало 0.4, і складено протокол для подальшого скерування в суд».

Є протокол, в якому зазначено, що водій ‒ Шкраба Володимир таки був нетверезий і мав би заплатити штраф понад 10 тисяч гривень.

«На судовому засіданні адвокат пана Шкраби надав з кишені просто липову довідку, що того самого дня в нього було встановлено не 0,4 проміле алкоголю в крові, а 0,2 алкоголю в крові», ‒ каже Ярина Перун.

Сам Володимир Шкраба від коментарів відмовився, мовляв, це може йому зашкодити. Каже п’яним не був, мав високий тиск. А звідки взялася довідка із нижчим рівнем алкоголю, радить запитати в лікарів.

Як так сталося, що в однієї людини в той самий час, о 21:05 на обидвох довідках зафіксований різний рівень алкоголю в крові ‒ головний лікар Кам’янка-Бузької лікарні пояснити не захотів. Головний лікар районної лікарні Роман Кучерепа на прохання пояснити ситуацію відреагував обурливо. Журнал реєстрації медичних оглядів журналістам показати відмовився. А ще припустив, що алкотестер міг бути несправний, тому в один і той же ж час у Володимира Шкраби зафіксували різний вміст алкоголю.

Через розбіжності в медичних експертизах суд відправив справу на доопрацювання. Якщо цієї справи не розглянуть до 8 березня, Володимир Шкраба уникне покарання, бо того дня завершиться термін давності протоколу.