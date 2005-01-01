Екс-чиновницю ЛОДА оштрафували та позбавили водійських прав за кермування напідпитку

Екс-чиновниця ЛОДА Поліна Лі

Екс-директорку департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Поліну Лі оштрафували на 10,2 тис. грн та на рік позбавили водійських прав за кермування напідпитку. Відповідну постанову Залізничного районного суду Львова опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 14 жовтня вночі львівські патрульні затримали BMW X1, за кермом якого була Поліна Лі. Алкотестер показав, що у крові водійки було 1,25 проміле алкоголю.

Сама чиновниця у Facebook назвала це затримання безпідставним, а звинувачення у кермуванні напідпитку – наклепом.

Однак пізніше з’явились висновки токсикологічного дослідження, які показали, що на момент забору крові за більш ніж дві години після затримання в крові Поліни Лі було 0,95 проміле алкоголю.

Відтак суд взяв до уваги ці показники, а також свідчення обох свідків і визнав Поліну Лі винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, та позбавив її права керувати транспортними засобами терміном на рік, а також призначив штраф у розмірі 10,2 тис. грн. Цікаво, що сама порушниця неодноразово ігнорувала засідання суду, тож рішення було прийняте за її відсутності.

ZAXID.NET не вдалось дізнатись, чи вже сплатила штраф колишня чиновниця або ж чи, навпаки, оскаржила його в апеляційному суді.

Нагадаємо також, що після скандалу Поліна Лі написала заяву на звільнення з займаної посади і голова ЛОДА Олег Синютка її підписав.