Надія Савченко оголосила голодування

Савченко підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді

У Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрювана оголосила про початок голодування, повідомляє УНІАН.

Відповідну заяву депутатка зробила під час свого виступу. «Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня», – заявила вона.

«Зброя вивозилася від ворога з цілю вивчення її. Затримання незаконне. Не на місті злочину, якого в принципі не було», – додала Савченко.

«Я із сьогоднішнього дня знову починаю голодування і показую ще раз всім невіруючим, бо я так само, як і в російських в'язницях, перебуваю під камерами. І тільки у ворога є докази, що я голодувала 83 дні і 6 днів сухого голодування. Тепер будуть такі докази і в української влади», — сказала Савченко під час судового засідання, пише «Громадське».

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Після голосування їй повідомили про підозру та доставили в СБУ. Як уточнила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.