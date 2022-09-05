Новий ЖК на Раковського у Львові

Зберегти накопичення та стати інвестором у кращий Львів. Фантастика? Та ні. Зробити це просто – вкласти гроші в нерухомість. Але в яку?

На жаль, Львів повниться «архітектурою», яка місто аж ніяк не прикрашає... Хіба ж не соромно перед гостями і мешканцями за деякі недолугі проекти, вигорілі на сонці фасади та інші ознаки неякісного будівництва, дизайну і ремонту? Хіба це та атмосфера, в якій хочеться жити? Ні, Львів явно заслуговує на кращі архітектурні рішення зі смаком. Особливо зважаючи на історичну спадщину, яка нас оточує.

Нові якісні проекти – саме цього очікують і місто, й мешканці та гості. Саме тому представити новий формат житла вирішили у компанії Resident Development. Девелопери, що не один рік займаються будівництвом та розвитком районів, раніше першими заявили про зміну правил гри на ринку. Комфортне житло із соціальною інфраструктурою за адекватну ціну – це головне для майбутніх власників осель. Допоки Resident Development отримала дозвіл на підготовчі роботи щодо сучасної школи для півтисячі учнів на Новому Львові, девелопери вирішили представити проект житлового комплексу на Раковського.

Які переваги житла від Resident Development

Проектування комплексу, яке узяли на себе молоді й цікаві львівські архітектори, вирішили не обмежувати рамками зайвої «ощадливості» на матеріалах. Відтак житловий комплекс на Раковського уже із вигляду має справляти незабутнє враження. Вентильовані фасади, які не облізуть і слугуватимуть роками, з керамограніту марки Coverlam та елементами декору. Звісно, нема й мови про те, щоби ЖК із вулиці «прикрашали» кондиціонери.

Ось так виглядатиме новий ЖК на Раковського / Фото Resident Development

Нова філософія житла від Resident Development передбачає, що клієнту не потрібно більше перейматися якістю робіт та термінами здавання в експлуатацію. Просторі кухні та покращене планування, перегородки з керамоблоку, гіпсова чистова штукатурка, стяжка в житлових кімнатах, звісно ж броньовані двері та енергозберігаючі вікна (двокамерний склопакет, шестикамерний профіль) – за це не треба доплачувати чи «домовлятися». Усе це вже чекає в ЖК на Раковського від Resident Development. А коли мешканці виходять з квартири, то побачать не «радянського» стилю фарбування стін, а дизайнерські під’їзди та спланований сучасний двір.

ЖК на Раковського у Львові / Фото Resident Development

Зважаючи на війну, сучасний паркінг із зарядними станціями для електромобілів може слугувати бомбосховищем. Ну а світового рівня система опалення та кондиціонування квартири із тепловими насосами додасть упевненості перед непростою зимою.

Аби власників квартир та їхніх дітей-школярів не відволікати від навчання, безкоштовне обслуговування та сервісний догляд обслуговуючої компанії триватиме протягом перших двох років із введення будинку в експлуатацію. Власний дитячий садок та ігрові кімнати на вечір чи на вихідні або коли погода не сприяє для гри на вулиці зніматимуть енергію, яка залишається в дітлахів навіть після насиченого дня навчань у школі.

Ну а дорослим, що в школу вже не ходять, турботи зніме продумана власна інфраструктура. Спортзал, аптека, кафе і продуктовий магазин – усе є в житловому комплексі на Раковського від Resident Development.

Зручна інфраструктура у ЖК на Раковського / Фото Resident Development

Відеонагляд по всій території, тож будинок перебуває під цілодобовою охороною. Консьєрж-хол забезпечує обмежений доступ. Додаткові «родзинки» у ЖК на Раковського – це є інклюзивний простір, швидкісні ліфти фірми «Шиндлер», місця схову для велосипедів, велопарковка.

Resident Development пропонує індивідуальні умови розтермінування оплати

І скільки ж усе це коштує, запитає недовірливий покупець. Компанія ж вирішила іти назустріч людям, що планують жити у Львові. Відтак Resident Development пропонує індивідуальні умови розтермінування на чотири роки з першим внеском десять відсотків. Ну а безумовна якість усіх робіт та й усього житлового комплексу на Раковського дозволять заощадити чимало грошей у майбутньому.

Якщо ж говорити про майбутнє, то варто відверто сказати один одному: якщо ми будемо зводити неякісні будівлі, то за сто років туристи сюди не приїдуть. Ну а нам буде соромно: як ми могли таке допустити на вулиці міста?

Ми ж уже розуміємо що Львів фактично стає другою столицею України. І будівельні проекти мають розвивати місто, а не заганяти його у ще вужчі рамки.

Отож, якщо ви думаєте про вигідні інвестиції, розвиток міста та підтримку Львова, то варто звернути увагу на проект житлового комплексу на Раковського від Resident Development. +380 (98) 222 40 08

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