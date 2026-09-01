Студенти профтеху вчаться готувати страви

14 закладів професійної освіти Львова формують наглядові ради. 31 серпня розпочався прийом документів від кандидатів, який триватиме до 11 вересня. Створення наглядових рад є однією з ключових умов реформи, до складу цих рад увійдуть представники бізнесу.

Як повідомила Львівська міськрада, до складу наглядових рад на паритетній основі входитимуть представники бізнесу та представники засновника або уповноваженого ним органу. Для закладів професійної освіти, засновником яких є Міністерство освіти і науки України та повноваження якого делеговані Львівській міській раді, це означає квоту 50/50.

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«Наглядова рада матиме багато повноважень: від участі у виборі керівника закладу професійної освіти до затвердження фінансових планів, закупівель, контролю за виконанням КРІ та фінансових показників, участі у формуванні навчальних планів тощо. Наглядові ради у профтехах уже були, однак раніше вони фактично не мали важелів впливу і виконували радше дорадчу, декларативну функцію. Натомість тепер вони входять у сферу управління закладом – у цьому їхня особливість і важливість», – зазначає Богдан Іванусь, начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури ЛМР.

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Документи від кандидатів прийматимуть з 31 серпня до 11 вересня включно. Пакет документів для участі у конкурсі та вимоги до кандидатів оприлюднені в оголошеннях щодо кожного із 14 закладів професійної освіти.

Після завершення прийому документів конкурсна комісія розгляне подані заявки та сформує пропозиції щодо кандидатів. Персональний склад наглядових рад затверджуватиме сесія Львівської міської ради.

Сформовані наглядові ради працюватимуть чотири роки. Їхні члени працюватимуть на громадських засадах – без отримання заробітної плати. Після затвердження складу члени наглядової ради самостійно оберуть голову та визначать формат і режим своєї роботи.

«Це дуже важливий орган. Його створення дасть можливість закладам професійної освіти і бізнесу краще взаємодіяти та комунікувати. Адже не завжди заклади розуміють, як працює бізнес, і не завжди бізнес розуміє, як працюють заклади освіти. Тут буде можливість залучити нових людей до управління, почути нові думки та пропозиції щодо розвитку закладів», – наголошує Богдан Іванусь.

Перелік закладів, де створюють наглядові ради: