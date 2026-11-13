Австрієць Герхард Бьош керував «ПриватБанком» із червня 2021 року до листопада 2024 року

Головою наглядової ради державного «Сенс Банку» став колишній очільник «ПриватБанку» Герхард Бьош. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка. Про це у п'ятницю, 13 листопада, повідомила «Економічна правда» з посиланням на співрозмовника видання в Офісі президента.

Австрієць Герхард Бьош керував «ПриватБанком» із червня 2021 року до листопада 2024 року. У серпні 2026 року він увійшов до наглядової ради «Сенс Банку» як незалежний член. До призначення головою правління «ПриватБанку» Бьош протягом 2010–2021 років працював першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

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Зміна керівництва наглядової ради «Сенс Банку» відбулася після скандалу, пов’язаного з розслідуванням НАБУ та САП під кодовою назвою «Форест Гамп». У серпні 2026 року антикорупційні органи викрили схему легалізації грошей, які використали для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У справі фігурували, зокрема, тодішній голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко та голова правління фінустанови Олег Ступак.

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У серпні Міністерству фінансів України доручили активізувати продаж державного «Сенс Банку». Кошти від його продажу підуть на фінансування потреб Сил оборони. 18 жовтня стало відомо, що Кабмін утворив комісію з продажу державних пакетів акцій «Сенс банку» та «Укргазбанку».