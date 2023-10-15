Владімір Путін та Беньямін Нетаньяху

Впродовж багатьох років прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтримував теплі відносини з російським президентом Владіміром Путіним, однак нещодавній напад ХАМАСу на Ізраїль та реакція на це Росії поклали їм кінець. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як пише видання, навіть вторгнення Росії на територію України й потепління у її відносинах з Іраном не змогли підірвати співпрацю з Ізраїлем, адже лідери країн продовжували підтримувати тісні відносини. Однак після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися.

«Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАС під час цієї атаки», – пише видання.

Як йдеться у матеріалі, у пошуках зброї й союзників Путін трансформував свої відносини з Іраном й зміцнив зв'язки з арабськими країнами, такими як Єгипет, Ірак і Об'єднані Арабські Емірати. В обмін на зброю, зокрема іранські БпЛА Shahed, якими росіяни обстрілюють Україну, Кремль у відповідь надає Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130, а також розглядає можливість продажу Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Відносини Ірану та Росії поширились на спонсорований Тегераном ХАМАС, який нещодавно вдерся в Ізраїль. А сам ХАМАС подякував російському президенту за позицію щодо «триваючої сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази». Зокрема Російська Федерація не засудила атаку терористів на Ізраїль, а депутат Держдуми Росії Андрій Гурульов, зі свого боку, відзначив союз Єрусалиму з США та союз Москви з Іраном й «навколишнім мусульманським світом».

«Тим часом Кремль має внутрішні причини вітати війну далі від російських кордонів. Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень, Кремль шукає спосіб відволіктися від війни в Україні. Путін часто підтримував своє 23-річне правління Росією, використовуючи державні ЗМІ, щоб ігнорувати внутрішні проблеми, зосереджуючись на безладі за кордоном», – пише видання.

Російські високопосадовці вважають, що конфлікт в Ізраїлі є ударом по престижу США й змусить Вашингтон зробити оцінку власних можливостей щодо одночасного постачання допомоги Києву і Єрусалиму.

Владімір Путін у своїх перших коментарях щодо нападів ХАМАСу на початку минулого тижня розкритикував США, назвавши ці напади «яскравим прикладом провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході», які ніколи не захищали інтереси палестинців у мирних переговорах. У п'ятницю він заявив, що Ізраїль має право захищатися від нападів з боку ХАМАС, але закликав до мирних переговорів, які мають привести до створення незалежної палестинської держави».

Зокрема зі звинуваченнями в бік США виступив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Через кілька днів після вторгнення ХАМАСу посадовець зустрівся з головою Ліги арабських держав Ахмедом Абуль Гейтом. Обидва закликали до негайного припинення вогню і проведення переговорів за міжнародної підтримки.

Інші ж кремлівські коментатори зловтішались над тим, що бойові дії в Ізраїлі означаються, що тепер два союзники США можуть бути позбавлені захисту.