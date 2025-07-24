Олег Синютка є народним депутатом від «Європейської солідарності» та не вперше поширює фейк

Через ухвалення законопроєкту, який фактично позбавляє НАБУ та САП незалежності, українці висловлюють обурення, а закордонні партнери – занепокоєння. Однак, на тлі скандалу потрібно відрізняти фейки від правди. Нардеп від «Європейської солідарності» Олег Синютка поширив фейк, що нібито Єврокомісія попередила про можливе скасування безвізу для України.

«Єврокомісія попередила: через втручання в роботу САП і НАБУ Україна може втратити безвіз і фіндопомогу. Незалежність антикорупційних органів – ключова умова для вступу до ЄС», – написав Олег Синютка на фейсбук-сторінці 23 липня.

Олег Синютка поширив фейк, що нібито Єврокомісія попередила про можливе скасування безвізу для України

Після ухвалення законопроєкту речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Українській правді» сказав, що ЄС надає фінансову підтримку Україні за умови прогресу в галузі демократичного врядування. За його словами, НАБУ та САП мають вирішальне значення для програми реформ України й шляху до членства в ЄС. Однак, жодного слова про потенційну втрату безвізового режиму речник Єврокомісії не сказав.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після прийняття скандального закону також телефонувала президенту Володимиру Зеленському та висловлювала стурбованість. Проте, знову ж таки, заяв Єврокомісії про втрату безвізу не було зроблено.

Тим часом, у мережі обговорюють, чи може Україна втратити безвіз, якщо ситуація з НАБУ та САП не владнається. Однак, ці розмови – лише розмови, а не «попередження Єврокомісії».

Брюссельська експертка Іонела Марія Чіолан розповіла Deutsche Welle: «Безпосередньої загрози для безвізового режиму немає, але занепокоєння Брюсселя зростає. Рада ЄС та Європарламент нещодавно ухвалили суворіші правила, які дозволяють призупинити або скасувати безвізовий режим, якщо країна-партнер демонструє серйозний відхід від демократії».

Нещодавно нардеп «Європейської солідарності» Олег Синютка також оскандалився через допис у соцмережах – він поширив фейк про потоп у Львові із фото семирічної давнини. Люди у коментарях вказували на брехню, але нардеп так і не відреагував.