Вадим Столар зміг повернутися до звичного життя в маєтку на Лазуровому березі

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ, відомий столичний забудовник Вадим Столар виїхав з України втретє від початку війни. Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у прикордонній службі.

Повідомляється, що депутат перетнув кордон 1 червня. За інформацією УП, на початку року Столар, майже через рік після першого виїзду, був змушений повернутись в Україну і навіть відвідати засідання парламенту, бо під загрозою опинився його депутатський мандат. А коли знову намагався виїхати, то вже не зміг і був вимушений залишатись в Україні з січня по квітень. У квітні «питання Столара» вирішилось, і він знову зміг повернутися до звичного життя на Лазуровому березі в маєтку.

Маєток Вадима Столара на Лазуровому березі у Франції

Сам Столар пояснює ситуацію тим, що в Монако у нього живе сім'я, і його діти ходять там до школи. Він не бачить в цьому нічого страшного, адже вони з дружиною «зі своїх рахунків платять за цю школу і відображають це відповідно до законодавства». Журналісти ж дізналися, що персонал Столара у Ніцці вже переробив номерні знаки на його Lamborghini Urus з українських на європейські.

Lamborghini Urus Вадима Столара тепер має європейські номерні знаки

Депутат визнає, що періодично виїжджає з країни, і робить це «цілком легально й офіційно». Він пояснив, що 1 червня їздив з офіційним відрядженням до Сенату Франції, але уже встиг заїхати до Монако відвідати дружину та дітей і привітати доньку з 16-річчям.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд заборонив державним службовцям, передусім топ-чиновникам та керівникам структурних підрозділів державних органів виїзд за кордон без поважних причин. Дотепер у виняткових випадках пропуск через держкордон був дозволений лише одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Також можна виїхати за кордон для лікування.

Раніше журналісти виявили на відпочинку в Монако ще кількох українських політиків та бізнесменів. Зокрема, там помітили другого президента України Леоніда Кучму, мера Краматорська і кількох колишніх нардепів.