32-річного Максима Заревського обрали до Верховної Ради у 2019 році

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Заремський подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею нардеп заробив понад 647 тис. гривень. В декларації він також вказав свою матір – Сільву Заремську, яка працює в Неполоковецькій селищній раді Чернівецького району. В неї також є два об’єкти нерухомості – будинок та земельна ділянка.

У Верховній Раді Максим Заремський за 2023 рік заробив понад 647 тис. гривень. Це на 187 тис. грн більше, в порівнянні з 2022 роком. Його мати Сільва Заремська, яку він також вказав в декларації, отримала від Неполоковецької селищної ради Чернівецького району понад 122 тис. гривень.

В розділі «нерухомість» в народного депутата нічого не змінилося з 2022 року. Максим Заремський нерухомістю та автомобілями не володіє, а прописаний в будинку, який належить його матері. Це помешкання площею понад 80 м2 в селі Реваківці Неполоковецької громади. Також Сільва Заремська володіє земельною ділянкою площею 5000 м2 в цьому ж селі.

Нардеп Максим Заревський задекларував також готівку – 80 тис. грн, 4,5 тис. доларів та 5 тис. євро. Його заощадження, в порівнянні з минулим роком збільшилися. В декларації за 2022 рік посадовець вказав, що він має 65 тис. гривень, 4 тис. доларів та 2 тис. євро.

Довідка.

32-річний Максим Заревський у 2019 році був обраний до Верховної Ради по 202 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету. У 2015 році був начальником відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА. У 2010 році обрався до Берегометської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області як самовисуванець. У 2013-2015 роках був завідувачем сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської РДА Чернівецької області, згодом став головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій.

У 2012 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Право». Народився 26 вересня 1991 року у Могильові, Білорусь. Неодружений.