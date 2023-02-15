Політик пов'язав рішення про заборону в'їзду в ЄС із демонтажем турула у Мукачеві

Народному депутату з Мукачева Віктору Балозі заборонили в’їзд до Угорщини, а відтак до всього Європейського Союзу на п’ять років. Про заборону в’їзду до ЄС нардепу та його родині угорські ЗМІ повідомили ще у січні 2023 року, проте Віктор Балога публічно відреагував на це лише зараз. За неперевіреною інформацією, депутат дізнався про заборону в’їзду до ЄС, коли прямував з родиною на відпочинок до гірськолижного курорту в Австрії. Віктор Балога назвав ситуацію «нагородою Орбана», разом з тим офіційно про причини заборони в’їзду до ЄС нічого не повідомлялося.

За інформацією угорських ЗМІ, рішення про заборону Віктору Балозі на в’їзд до Євросоюзу було прийнято ще наприкінці 2022 року, через кілька тижнів після зняття турула із Мукачівського замку, проте політик дізнався про це по дорозі на відпочинок у горах в Австрії. Угорські та деякі закарпатські ЗМІ писали про заборону в’їзду до Угорщини для Віктора Балоги 23 січня 2022 року. Публічно нардеп відреагував на ситуацію лише у середу, 15 лютого, назвавши заборону «нагородою від Орбана» та зазначивши, що разом із ним у списку – «патріоти із різних сфер та регіонів, зокрема, представники СБУ, які ведуть справу проти лідера "КМКС" Брензовича» [Василь Брензович – лідер «Партії угорці України – КМКС», якого підозрюють в укладенні фіктивних договорів угорського благодійного фонду].

Віктор Балога пов’язує рішення про заборону на в’їзд до ЄС із демонтажем турула на Мукачівському замку: «Показово, що угорська влада мене «злякалась» в день встановлення національного державного символу України - Тризуба, замість імперського символа «Великої Угорщини» турула на Мукачівському замку», – зазначив нардеп. Разом із тим політик уточнив, що планує їздити до друзів України в ЄС, але в Угорщину – не збирається.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року, на постаменті перед замком «Паланок» у Мукачеві, з якого раніше демонтували турула – містичного птаха, який вважається угорським національним символом – встановили герб України. Рішення про демонтаж статуї турула із бастіону замку «Паланок» прийняв виконавчий комітет Мукачівської міськради 13 жовтня. Тоді ж повідомлялося, що угорський національний символ замінять малим Державним Гербом України: конкурс на виготовлення тризуба Мукачівський історичний музей оголошував ще у 2018 році. У мерії Мукачева не уточнювали, чому рішення про демонтаж турула прийняли після трирічної перерви.