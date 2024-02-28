Олена Вінтоняк очолює Івано-Франківську обласну організацію партії «Слуга народу».

Народна депутатка із Прикарпаття, голова Івано-Франківської обласної організації партії «Слуга народу» Олена Вінтоняк опублікувала декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Олена Вінтоняк задекларувала 472,6 тис. грн зарплати. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік її зарплата у ВРУ становила 550,1 тис. грн. На банківських рахунках народної депутатки розміщено понад 375 тис. грн. Також вона тримає 141 тис. доларів і 5,1 тис. євро готівкою

У власності Олени Вінтоняк три квартири в Івано-Франківську, одну з яких вона придбала у 2022 році за 684,9 тис. грн. Також народна депутатка задекларувала сережки та підвіску з діамантами.

Уродженка Коломиї Олена Вінтоняк обралася депутатом до Верховної Ради у 2019 році за списком «Слуги народу». Під час виборів вона працювала юрисконсультом на підприємстві ще одного нардепа від президентської партії Романа Мулика. Олена Вінтоняк є головою підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами ЄС та очолює Івано-Франківську обласну організацію партії «Слуга народу».