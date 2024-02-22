Заступник голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Роман Мулик розпочинав політичну кар’єру у «Партії регіонів»

Народний депутат із Прикарпаття, заступник голови депутатської фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Роман Мулик опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Роман Мулик задекларував 477,4 тис. грн зарплати понад 2 млн грн доходу від продажу нерухомості та майнових прав. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 565,8 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено понад 398 тис. грн. Також він тримає 30 млн гривень готівкою.

У власності народного депутата 35 земельних ділянок, три з яких він придбав у 2022 році, квартира, BMW X5 2016 року випуску за 2 млн грн та гідроцикл Bombardier.

Дружина нардепа Олена Мулик задекларувала понад 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності та понад 141 тис. грн на банківських рахунках. У її власності квартира та 4 паркомісця у Києві, гараж в Івано-Франківську та земельна ділянка у Драгомирчанах. Їздить Олена Мулик, як і чоловік, на BMW Х5 2016 року випуску вартістю і понад 2 млн грн.

Уродженець Івано-Франківська Роман Мулик розпочав політичну кар’єру у «Партії регіонів», обравшись від неї депутатом обласної ради у 2010 році. На парламентських виборах 2019 року отримав 73 місце у списку «Слуги народу» і став заступником голови фракції партії у Верховній Раді України.