Депутатка «Голосу» Ольга Стефанишина, яка у четвер, 29 липня, із чотирма колегами припинила членство в партії, написала свою заяву на туалетному папері. «Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така – хіба на туалетному папері», – прокоментувала вона свою заяву у Facebook. Масовий вихід партійців з «Голосу» пов'язаний зі звинуваченнями керівниці партії Кіри Рудик в узурпації влади, порушенні принципів демократичності та в рейдерстві партії.