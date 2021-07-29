Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова заявила, що виходить з лав політсили. Про це вона написала у Facebook вранці в четвер, 29 липня. Згодом подібні заяви опублікували також народні депутати Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина і Юлія Клименко. Двоє з них анонсували, що з партії вийдуть ще кілька депутатів, однак станом на ранок четверга їхні імена відомими не були.

«На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на з’їзді. З’їзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», – написала вона.

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у з’їзді «Голосу» та покидають партію.

«Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері», — додала Устінова.

Народна депутатка закликала партійні осередки підтримати цю заяву та не брати участь у з’їзді, мета якого, на її думку, – «зацементувати владу Рудик».

Народний депутат Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії і також оголосив про вихід з неї.

«В «Голосі» керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з цього часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії і не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася», – пояснив свій крок депутат.

Аналогічну заяву зробила й народна депутатка Соломія Бобровська.

Аналогічні заяви зробили народні депутатки Ольга Стефанишина і Юлія Клименко.

Як пояснила у коментарі ZAXID.NET депутатка з фракції «Голос» Наталія Піпа, обурення у партії викликає, зокрема, той факт, що на з’їзді не зможуть бути присутні більшість членів партії. Обмеження на кількість політрада партії запровадила нібито під приводом пандемії коронавірусу. «Хоча в січні, коли ситуація з ковідом була ще складнішою, з’їзд відбувався в нормальному режимі», – зазначила вона.

За словами Наталії Піпи, 70% усієї партії «Голос» складає львівський осередок, до складу якого входять загалом 300 людей, 130 з яких є депутатами рад різних рівнів.

«З такої кількості на з’їзді дозволено бути присутнім лише двом членам, і лише один з них матиме право голосу», – пояснила Піпа.

За її словами, є велика ймовірність, що з партії вийдуть семеро з десяти членів об’єднання «Справедливість», яке члени «Голосу» створили після виходу з партійної фракції в парламенті. Загалом в об’єднанні налічується десятеро депутатів від «Голосу», однак троє з них, в тому числі й сама Піпа, не є членами партії.

Пізніше прес-служба «Голосу» прокоментувала заяви кількох народних депутатів про вихід з партії. У коментарі зазначається, що ідеологічних розбіжностей політсила з депутатами не має, однак подальше будівництво партії з ними неможливе. Також у коментарі міститься заклик до цих депутатів продовжувати виконувати програму, з якою партія виграла вибори.

Розкол у «Голосі»: що відомо

Нагадаємо, 7 червня партію «Голос» покинув Сергій Притула. 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Черкаський та Івано-Франківський осередки також зажадали від Рудик скласти повноваження. Багато членів партії звинувачували її очільницю в узурпації влади.

16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме об’єднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.

Сама очільниця «Голосу» Кіра Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання, зазначає «Бабель».