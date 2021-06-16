У партії «Голос» відреагували на створення десятьма депутатами фракції окремого об'єднання у Верховній Раді «Справедливість». У заяві на сайті політсили йдеться, що політична рада партії розгляне сьогодні цю заяву і дасть їй оцінку.

«Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України Про регламент Верховної Ради України. Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити та порушувати закон», — заявили в партії.

У заяві наголошується, що всі питання внутрішньої партійного життя «повинні вирішуватися відповідно до правил і процедур партії».

«Для цього існують органи управління, такі як з'їзд і політична рада», — додали в «Голосі».

У середу, 16 червня, 10 нардепів фракції «Голос» заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання «Справедливість».

Що відомо про конфлікт у «Голосі»

Раніше у партії заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ та ДБР. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

Після цього десять депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили заяву із вимогою переобрати керівництво партії.Вони звинуватили керівництво політисили у «використанні "Голосу" як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.