У середу, 16 червня, 10 нардепів фракції «Голос» заявили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання «Справедливість». Про це йдеться у спільній заяві депутатів.

Під відповідною заявою підписались Галина Васильченко, Наталія Піпа, Роман Лозинський, Андрій Шараскін, Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин, Олександра Устінова та Володимир Цабал. Своє рішення вони пояснюють «відходом керівництва партії від демократичних принципів».

«На превеликий жаль, керівництво фракції та партії відійшло від тих демократичних принципів, які ми декларували на виборах 2019 року. Кулуарні розмови з владою, рейдерство всередині партії, напади на антикорупційні органи, голосування за антиукраїнські законопроекти – все це неприпустимо. Ми обіцяли своїм виборцям боротися за справедливість та не допускати перетину "червоних ліній"», – повідомляється у заяві.

За словами нардепів «вчора ці червоні лінії вкотре були перейдені керівниками фракції та партії, що діють у власних інтересах, а не інтересах українців» (напередодні п'ятеро депутатів «Голосу» підтримали розгляд закону про український дубляж фільмів, але одразу заявили, що «помилились», – ред).

«Ми, як депутати, відповідальні перед своїми виборцями - не будемо мовчати, толерувати брехню та закривати очі на зраду з боку керівництва наших виборців. Ми будемо говорити правду. Саме тому об'єдналися в групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції», – заявили народні обранці.

Нардепи висловили недовіру керівництву партії та фракції, зокрема, Кірі Рудик, закликавши її піти з посади.

«У нашій програмі партії чітко зазначено: мандат буде забиратись у тих, хто прогулював більшість засідань. Кіра Рудик прогуляла більше 60% голосувань. А тому ми ініціюємо її виключення з фракції. Тоді як керівник фракції Ярослав Железняк порушує закон та положення про фракцію і понад три місяці не скликав жодного засідання фракції і проігнорував 3 вимоги про скликання позачергової фракції. А тому має піти з посади», – повідомляється у заяві.

Керівництво «Голосу» повідомлення наразі не коментували. До слова, LB.ua пише, що за регламентом кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Це й був «Голос» у складі 20 депутатів.

Що відомо про конфлікт у «Голосі»

Раніше у партії заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ та ДБР. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

Після цього десять депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили заяву із вимогою переобрати керівництво партії.Вони звинуватили керівництво політисили у «використанні "Голосу" як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.