Народні депутати запропонували легалізувати в Україні криптовалюту

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №2461 про оподаткування операцій з криптовалютами. Проект закону був розроблений блокчейн-спільнотою, міжфракційним парламентським об’єднанням Blockchain4Ukraine, неурядовим Офісом ефективного регулювання та командою міністерства цифрової трансформації.

Повного тексту законопроекту наразі немає у вільному доступі, але міністерство напередодні опублікувало у Facebook його головні норми.

Зокрема, законопроект дає визначення термінам – віртуальний актив, криптоактив, операція з криптоактивами, розподілений реєстр, токен (одиниця обліку, яка використовується для подання цифрового балансу в деякому активі, – ред.) та токен-актив (цифрові маркери, які є матеріальним активом або продуктом, – ред).

Згідно із законопроектом, депутати планують запровадити 5% ставку податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів терміном на п’ять років. А інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховуватимуть як позитивну різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається зі суми документально підтверджених витрат на придбання та/або створення такого криптоактиву.

Також депутати наполягають на тому, що операції з продажу криптоактивів не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Нагадаємо, нині в Україні немає правового поля і жодного закону, котрий легалізовував би криптовалютну галузь. Водночас також немає прямих заборон на таку діяльність, тому українські стартапи знаходять можливість працювати відповідно до норм чинного законодавства.

У країні працюють кілька стартапів, які здійснюють такі операції для фізичних осіб. Оскільки прийом і видача платежів небанківськими фінансовими установами можливі тільки в національній валюті, тому обмінні сервіси пропонують клієнтам торгові операції з електронною валютою за гривні. Такі сервіси не продають криптоактивів, а є лише посередником між сторонами обміну, допомагають знайти партнера для операцій обміну і виступають гарантом виконання умов угоди.

У вересні 2018-го у парламенті зареєстрували законопроект №9083 про запровадження податку на операції з криптовалютами. Його автори також пропонували, що прибутки фізичних осіб від операцій із віртуальними активами мають обкладатися за ставкою 5%. Але згодом документ відкликали, тож до голосування у сесійній залі не дійшло.

У Верховній Раді VIII скликання було кілька власників криптовалютних статків. Зокрема, це були представники фракції БПП Дмитро Білоцерківець та Дмитро Голубов.